Christophe Beaugrand : Cette question déplacée sur son fils qui revient et l'agace au plus haut point

Prêt pour un 2e enfant ?

Le prix d'une GPA, le mot chocolatine, le signe astrologique de son fils... elles sont nombreuses, les thématiques qui auraient pu titiller Christophe Beaugrand. Mais c'est avec le sourire que l'époux de Ghislain Guerin a accepté de répondre à chaque interrogation, et notamment à l'envie d'offrir une soeur ou un frère à Valentin. "On n'avait pas forcément envie de faire plusieurs enfants et de faire plusieurs fois ces démarches-là, rappelle-t-il toutefois. On n'est pas prêt, en tout cas, à avoir un deuxième enfant. Mais pourquoi pas un jour ? Mais effectivement, si jamais on repart, on repartira sur des démarches très compliquées..."

