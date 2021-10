Christophe Beaugrand, son mari Ghislain "un coup d'un soir" : les coulisses du début de leur relation

Ce mardi 19 octobre 2021, Faustine Bollaert animait un nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui sur France 2. Un numéro consacré aux couples homosexuels qui se sont battus pour devenir pères. Christophe Beaugrand et son mari Ghislain Gerin n'ont sans doute pas hésité à répondre à l'invitation de l'animatrice, eux qui ont eu recours à une GPA pour accueillir leur fils Valentin (né en novembre 2019) et qui viennent de sortir le livre Fils à papa(s) aux éditions Plon.

Avant d'entrer dans les détails de leurs démarches pour avoir un enfant, Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin sont revenus sur leur rencontre, lors de laquelle ils se sont accordés pour dire qu'il n'y avait pas franchement eu de coup de foudre. "Nous nous sommes rencontrés chez des amis communs mais ce n'était pas fait pour durer. On a appris à se connaître au fur et à mesure", a expliqué Ghislain en rigolant de manière complice avec son époux de douze ans son aîné.

"Ah ! C'était un 'one-night stand'!", s'est alors permis de traduire Faustine Bollaert, comprenez "un coup d'un soir". "On a fait connaissance un peu plus tard", a subtilement confirmé Christophe Beaugrand. Et pour lui de confier ne pas avoir pensé se lancer dans une relation sérieuse à l'époque : "J'étais à un moment de ma vie où j'avais été en couple avec quelqu'un depuis très longtemps et j'étais célibataire depuis cinq ou six ans. J'essayais de rencontrer, ça ne marchait pas et j'avais un peu fait une croix dessus. C'est à ce moment-là que Ghislain est arrivé, il parait que c'est souvent comme ça que ça se passe". Christophe Beaugrand et Ghislain se sont depuis mariés, en juillet 2018, et sont donc devenus pères. Un véritable conte de fées pour le couple.