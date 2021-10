Christophe Beaugrand, plus de 10 ans d'écart avec son mari : "J'étais un peu mal à l'aise..."

Ces dernières années sont allées très vite pour Christophe Beaugrand. L'animateur de 44 ans est notamment devenu papa de Valentin, un enfant né par GPA et qu'il a accueilli avec son mari Ghislain Gerin. C'est un long combat qu'a traversé le couple pour devenir parent et, ce combat est aujourd'hui raconté dans un livre, Fils à papa(s), sorti le 7 octobre dernier aux éditions Plon. Depuis sa publication, Christophe Beaugrand fait la tournée des médias. Jeudi 14 octobre 2021 a par exemple été dévoilée son interview pour Ciné Télé Revue . Une interview au cours de laquelle l'ancien présentateur de Secret Story n'a pas seulement évoqué son fils ni les circonstances de sa naissance. En effet, il a également accepté de se confier sur son mari, avec qui il a douze ans d'écart.

Un écart important pour Christophe Beaugrand qu'il n'a au départ pas très bien vécu. "Il m'a aidé à être moi-même. Au début de notre relation, comme nous avons douze ans de différence, j'étais un peu mal à l'aise", a-t-il avoué pour nos confrères. Un mal être qui s'est finalement rapidement dissipé : "Il avait 21 ans, mais j'ai tout de suite compris que je voulais aller plus loin avec lui. J'avais tout de même peur qu'il y ait un décalage et qu'on n'ait pas les mêmes références ou les mêmes envies. Avec le recul, je réalise qu'il était plus mature que moi. Et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui". Avec Ghislain Gerin, Christophe Beaugrand a su trouver l'équilibre qu'il recherchait tant : "Ghislain m'a aidé à me poser, à être plus zen et serein. Il m'a rendu plus fort."

Sept ans après leur coup de foudre, les deux hommes se sont mariés. C'était en juillet 2018. "Décider de se marier c'est avoir un projet de vie, se projeter avec l'autre, se dire que sans lui, le quotidien aurait nettement moins de saveur. Se dire qu'on a envie de tout partager. Comprendre l'autre d'un regard, d'un sourire. S'aimer tout simplement et construire à deux", avait écrit l'animateur pour leur tout premier anniversaire.