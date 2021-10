Christophe Beaugrand : la somme "très importante" dépensée pour la GPA de son fils

Le 9 novembre 2019, Christophe Beaugrand a connu le bonheur sans précédent de devenir papa pour la première fois. C'est un petit garçon prénommé Valentin qui est entré dans sa vie et celle de son mari Ghislain Gerin, non sans difficulté. Et pour cause, l'animateur et sa moitié ont dû avoir recours à une GPA (gestation pour autrui) afin d'avoir un enfant, chose qui s'est apparentée à livrer un véritable combat pendant un long moment. Ils racontent ce combat dans leur livre Fils à papa(s), sorti le 7 octobre dernier aux éditions Plon. Et pour défendre cet ouvrage, ils font la tournée des plateaux télé et des médias.

Après avoir fait un saut dans l'émission Les Maternelles sur France 2, où ils ont évoqué avec émotion la mère-porteuse de Valentin, les époux ont accordé une interview à Konbini. Auprès de nos confrères, un sujet non négligeable a été abordé : le coût de la GPA. Car en effet, cette pratique devenue courante aux Etats-Unis et encore interdite en France requiert d'avoir beaucoup d'argent de côté. "Si on met tout bout à bout, c'est entre 100 et 150 000 euros", a confié Ghislain Gerin.

Une somme "très importante", le concède Christophe Beaugrand, mais qui englobe énormément de choses. "On est totalement conscients d'être des privilégiés. Mais ce qu'il faut savoir, quand les gens dénoncent du business par exemple, c'est qu'au final la mère porteuse touche de l'argent, mais une somme très faible par rapport à la somme totale dont il est question. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les frais médicaux. Parce qu'aux Etats-Unis, pour le coup c'est vrai, la santé c'est du business", a-t-il souligné, assurant n'avoir "jamais profité d'une femme dans la faiblesse".