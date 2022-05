Camille Combal papa pour la 1ère fois : sa femme Marie confirme enfin, discrète annonce

Le 9 avril dernier, Marie Treille Stefani faisait l'une de ses dernières apparitions dans l'émission Bel et bien sur France 2 pour laquelle elle est chroniqueuse. Et pour cause, la belle journaliste s'apprêtait à partir en congé maternité, révélant que son accouchement était "imminent" ! Quelques semaines plus tard, elle a donc eu le grand bonheur d'accueillir son premier enfant avec son mari Camille Combal. Et c'est avec la discrétion qu'on leur connaît que le couple s'est mis à pouponner ce petit être qui les comble de bonheur depuis. Mais le 29 mai 2022, à l'occasion de la fête des Mères, la nouvelle a enfin été officialisée par la jeune maman.

C'est à travers une publication en hommage à sa mère que Marie Treille Stefani a partagé la bonne nouvelle. "Bonne fête maman. Devenir maman m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu. Un tourbillon qui renverse tout. Le plus beau des miracles", peut-on lire en légende d'une photo de sa maman et elle. Malheureusement pour les plus curieux, la belle brune n'a pas précisé quand elle avait accouché, ni le sexe et le prénom du bébé. Pour la fête des Pères peut-être ?

Entre Camille Combal et sa belle Marie c'est donc une affaire qui roule. Les amoureux se sont mariés en 2019 dans le Sud de la France avant de fonder leur famille. Et c'est à la fin de l'année 2021 que la grossesse de la jeune femme a été annoncée, à travers une simple petite phrase glissée dans les pages du JDD à l'occasion d'un portrait consacré à son homme. Marie Treille Stefani ne pouvait ensuite que confirmer cet heureux événement à venir à l'antenne en affichant son joli ventre arrondi. Il ne fallait en revanche pas compter sur des confidences poussées de la part des époux, lesquels font tout pour préserver au maximum leur vie privée. On ne peut par exemple compter que sur les doigts de la main leurs apparitions en public ou sur les réseaux sociaux. "On a une vie très simple. Je me fais engueuler je ne passe pas l'éponge sur la table ou si je ne descends pas les poubelles", se contentait-t-il d'avouer sur leur quotidien pour TV Magazine en janvier 2022.

En outre, pas question pour le couple de se retrouver à travailler ensemble un jour. "Chacun évolue de son côté. Mes parents étaient restaurateurs, ils ont travaillé toute leur vie ensemble, croyez-moi, ce n'est pas du tout à rééditer. Les embrouilles à la maison continuaient au restaurant et vice-versa", expliquait-il dans les pages de Nous Deux en mars dernier.

Félicitations aux nouveaux parents !