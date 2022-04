Camille Combal très bientôt papa : "Accouchement imminent" pour sa femme Marie !

Comme chaque samedi, France 2 consacre sa matinée à son émission bien-être Bel et bien. Animée par Agathe Lecaron et Ali Rebeihi, celle-ci apparaît comme un guide pratique pour aborder en douceur et sereinement les questions du quotidien. Ce 9 avril 2022, le duo de présentateurs a traité le sujet du stress, livrant grâce à son équipe de chroniqueurs les techniques pour s'en débarrasser.

Marie Treille Stefani, qui a à sa charge la rubrique Témoignage, s'est notamment intéressée pour l'occasion à la ville d'Annecy où il fait apparemment bon vivre, plus qu'ailleurs. "Je vous emmène dans le Venise des Alpes, Annecy, qui a été élue ville la moins stressante de France", a-t-elle introduit sur le plateau de l'émission. Mais Marie Treille Stefani ne s'est en réalité pas déplacée elle-même pour réaliser le reportage qui suivait et pour cause, enceinte de son premier enfant, qu'elle attend avec Camille Combal, elle a annoncé en direct que le terme de sa grossesse était tout proche ! "Alors, bien sûr, pour des raisons évidentes d'accouchement imminent, je n'ai pas pu faire le déplacement. Donc notre journaliste s'en est chargée", a-t-elle déclarée, souriante et radieuse.

Il est en effet très clair au vu de son ventre plus qu'arrondi que Marie Treille Stefani ne devrait plus tarder à rencontrer son bébé, dont le sexe n'a encore jamais été révélé. Il faut dire qu'avec Camille Combal, elle forme un couple des plus discrets. Les amoureux, qui se sont mariés en 2019 dans le sud de la France, ne se sont d'ailleurs jamais exprimé sur l'heureux événement qu'ils attendaient. Une petite phrase glissée dans les pages du JDD lors d'un portrait consacré à la figure de TF1 avait suffi pour confirmer la nouvelle. Une discrétion complètement volontaire et qui apparaît cohérente avec leur façon de vivre. On ne peut par exemple compter que sur les doigts de la main les apparitions du couple en public.

Heureusement, les plus curieux peuvent suivre d'un coin de l'oeil l'avancée de la grossesse de Marie Treille Stefani, laquelle ne cache plus depuis quelques mois son baby-bump à l'antenne sur France 2.