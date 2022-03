Camille Combal : Sa femme Marie Treille Stefani, enceinte et sublime, s'illustre à la télé

Comme chaque samedi depuis l'automne 2021, Agathe Lecaron et Ali Rebeihi donnent rendez-vous aux téléspectateurs sur France 2 dès 9h55 pour regarder Bel et Bien. Dans cette émission qui se veut être un guide pratique livrant tous les outils pour aborder en douceur et sereinement les questions du quotidien, le duo d'animateurs s'entoure d'une équipe de chroniqueurs, dont le psychiatre Christophe André, l'artiste André Manoukian ou encore la journaliste Elsa Wolinski. C'est également Marie Treille Stefani qui se démarque chaque semaine grâce à sa chronique "Témoignage".

Ce samedi 12 mars 2022, la jolie brune est sortie un peu plus du lot dès le lancement du programme en se dévoilant enceinte. La femme de Camille Combal ne peut en effet plus cacher ses nouvelles courbes depuis un petit moment et affiche un baby-bump toujours plus grandissant. C'est dans une robe bleu nuit qu'elle a d'ailleurs décidé de sublimer son ventre (Voir notre diaporama).

Il est rare d'avoir des nouvelles de Marie Treille Stefani, laquelle se veut très discrète. Avec Camille Combal, ils ne se sont d'ailleurs jamais exprimé sur l'arrivée prochaine de leur premier enfant. L'information avait simplement été confirmée à travers un portrait sur l'animateur de TF1 avant que son épouse ne laisse plus de place au doute en apparaissant bien enceinte à la télé. "Je prends trop de place", ironisait-elle même récemment sur le tournage de Bel et Bien.

Le couple met toujours un point d'honneur à préserver son intimité. Au mois de février dernier, Camille Combal étonnait en faisant des confidences exceptionnelles dans Une Famille en or sur sa demande en mariage qui a failli être ratée. Parti en Italie avec Marie Treille Stefani pour l'occasion, l'animateur avait choisi de cacher la bague dans une paire de chaussettes de sa valise. Problème, il a eu beaucoup de mal à retrouver le bijou. Heureusement, tout s'est finalement bien terminé puisque les futurs parents se sont bien dit "oui" dans le sud de la France en 2019.