Camille Combal raconte sa demande en mariage à Marie... si stressante !

Il est tout à fait possible qu'il en parle dans une prochaine émission d'Une Famille en or ! En effet, Camille Combal adore ponctuer ses émissions de petites anecdotes sur sa femme et leur relation. La semaine dernière, il avait par exemple expliqué que la jeune journaliste déteste qu'il dorme avec son téléphone. "On dirait qu'on va devenir des extraterrestres parce que je n'ai pas mis le mode avion", avait-il raconté avec humour. Et leur sommeil va bientôt en prendre un coup lorsque leur famille va s'agrandir...