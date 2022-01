Camille Combal bientôt papa : sa chérie Marie, très enceinte, dévoile son gros baby bump en vidéo !

L'info avait fuité depuis quelques mois déjà : Camille Combal et sa femme Marie vont accueillir leur premier enfant sous peu. Mais la date du terme semble approcher de plus en plus, du moins si l'on en croit la taille du ventre de la jeune femme souriante !

Filmée par sa collègue Elsa Wolinski, chroniqueuse comme elle dans l'émission Bel & Bien de France 2, elle plaisante tendrement à propos de son ventre de plus en plus rond moulé dans sa robe grise, déclarant qu'elle a sans doute "trop mangé à Noël"! Les deux femmes travaillent ensemble dans cette émission depuis près d'un an. En effet, l'épouse de Camille Combal a commencé comme chroniqueuse dès le lancement de l'émission, en janvier 2021. Régulièrement, elle rencontre et interview des invités sur des sujets variés. Elsa Wolinski, fille des regrettés Georges et Maryse Wolinski, a quant à elle rejoint la bande en mars et ne vient que ponctuellement.

Mais en réalité, la grossesse de Marie Treille Stefani avait été révélée bien avant cette story et même avant les fêtes. Lors d'une interview de Camille Combal dans le JDD, l'animateur de Danse avec les Stars était resté discret : pas de confidences de sa part, simplement une petite phrase : "A 40 ans, il sera papa pour la première fois en 2022". A l'époque, pas de trace de baby bump chez celle qu'il a épousé en avril dernier. Cependant, la journaliste de l'émission Bel & Bien a vu quelques rondeurs arriver au fil des mois et ne les cache plus vraiment désormais.

Les deux amoureux ont toujours été plutôt discrets sur leur romance. Camille Combal, qui l'avait emmenée plusieurs fois lorsqu'il présentait la matinale de Virgin Radio, confiait néanmoins avoir eu besoin de "sept ou huit rendez-vous galants" et "ne pas pouvoir tout miser sur le physique".

Cependant, cela fait aujourd'hui plus de six ans que le couple est heureux ensemble. L'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna l'affiche même désormais dans des vidéos humoristiques qu'il poste sur son compte Instagram, confirmant qu'entre eux, amour rime toujours avec fous rires !