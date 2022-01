"Je me fais engueuler si..." : Camille Combal, confidences sur son couple avec Marie

La carrière de Camille Combal a décollé en 2012, lorsqu'il s'est imposé comme l'un des chroniqueurs les plus appréciés des téléspectateurs dans Touche pas à mon poste, auprès de Cyril Hanouna sur C8. Et depuis 2018, l'animateur de 40 ans est une figure incontournable de TF1 ! Un joli parcours au cours duquel il a pris soin de préserver au mieux sa vie privée, notamment son couple avec sa belle Marie Treille Stéfani. Mais de temps à autre, Camille Combal se laisse aller à quelques rares confidences...

Lors d'une interview accordée à Télé Magazine, le charmant brun se confie sur son quotidien avec sa moitié avec qui il a célébré son mariage en 2019. "Elle est journaliste et fait de la télé mais on n'a pas envie de s'étaler sur notre vie privée. Elle ne tient pas à être réduite à 'la femme de', je pense...", déclare Camille Combal. Rappelons que Marie Treille Stéfani officie comme chroniqueuse à l'antenne de France 2, dans l'émission Bel & Bien présentée par Ali Rebeihi et Agathe Lecaron.

L'animateur du mythique concours de la Une Danse avec les stars fait d'autres déclarations dans la foulée. "On a une vie très simple. Je me fais engueuler si je ne passe pas l'éponge sur la table ou si je ne descends pas les poubelles", avoue-t-il, avec humour. En bref, Camille Combal et son amoureux Marie Treille Stéfani sont plus heureux que jamais, et vivent au quotidien sans strass et paillettes.