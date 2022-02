Camille Combal bientôt papa : apparition remarquée de sa femme Marie, très enceinte et "magnifique"

À 40 ans, Camille Combal s'apprête à vivre la plus belle des années de sa vie ! L'animateur populaire de TF1 va devenir papa pour la première fois. Et c'est avec sa femme Marie Treille Stefani, qu'il a épousé en 2019 dans le Sud de la France, qu'il attend cet heureux événement. Toujours très discret sur sa vie privée, le couple ne s'est jamais directement exprimé sur l'arrivée prochaine de leur bébé mais des images laissant deviner que le terme approche à grands pas sont désormais dévoilées sur les réseaux sociaux.

En effet, dans la journée de mardi 15 février, c'est Marie Treille Stefani elle-même qui a partagé une photo à travers laquelle on aperçoit son baby-bump grandissant. Mais c'est surtout grâce à sa collègue Elsa Wolinski pour l'émission Bel et Bien (France 2) que les internautes ont pu découvrir au mieux les nouvelles courbes de la belle brune. Sur la vidéo postée en story Instagram, Marie apparaît dans une robe fluide et colorée, moulant tout de même son ventre. "Je prends trop de place !", l'entend-t-on déclarer en rigolant. Et pour Elsa Wolinski de la rassurer : "Mais pas du tout, tu es magnifique ! Montre moi ton bébé. Tu es trop belle !" (Voir notre diaporama).

Il est en tout cas clair que Marie Treille Stefani n'a pas encore débuté son congé maternité. Elle semble même très en forme et surtout heureuse d'enfin retrouver toute l'équipe de Bel et Bien. Et pour cause, l'émission présentée par Agathe Lecaron se remet seulement de deux semaines d'interruption de tournage. Elle avait en effet été momentanément suspendue pour laisser la place aux JO d'hiver. D'ordinaire, Bel et Bien est le nouveau rendez-vous bien-être de France 2, diffusé chaque samedi à 09h55. Marie Treille Stefani y tient une chronique "Témoignage".

Quant à Camille Combal, il est toujours l'un des présentateurs favoris de TF1. À l'automne dernier, il a eu le plaisir de présenter pour la troisième fois Danse avec les stars. En parallèle, il anime Camille & Images, Plan C ou encore Mask Singer.