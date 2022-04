Camille Combal révèle pourquoi il ne travaillera JAMAIS avec sa femme Marie, journaliste

C'est avec l'idée de faire un one-man-show que Camille Combal a fait son arrivée à Paris. S'il n'a pas réalisé ce rêve, tout du moins pas encore, le présentateur de Mask Singer (TF1) s'est fait une place de choix dans le monde de l'animation. A la radio comme à la télévision, il excelle. Et il a notamment pu compter sur Dominique Farrugia, Denis Brogniart, Nikos Aliagas ou encore le défunt Jean-Pierre Pernaut pour l'épauler dans sa carrière. Son épouse Marie Treille Stéfani évolue elle aussi à la télévision. Le public peut la suivre dans Bel & Bien, sur France 2 le samedi matin. Les téléspectateurs aimeraient sans doute voir également le duo dans un même programme. Mais cela ne devrait malheureusement jamais arriver.

Interrogé par le magazine Nous Deux du 29 mars, Camille Combal a fait savoir qu'il n'était "pas prévu" que Marie Treille Stéfani et lui travaillent ensemble. "Chacun évolue de son côté. Mes parents étaient restaurateurs, ils ont travaillé toute leur vie ensemble, croyez-moi, ce n'est pas du tout à rééditer. Les embrouilles à la maison continuaient au restaurant et vice-versa", s'est justifié l'animateur de 40 ans.

Leurs embrouilles resteront donc à la maison. Et il ne le cache pas, ils en ont comme dans tous les couples. Interrogé par TV Magazine fin mars, Camille Combal avait révélé que l'une de ses habitudes agaçait la belle Marie. "Je suis passionné de politique, donc je regarde. Ma femme n'en peut plus, car je m'endors en regardant les news et je me réveille en écoutant Franceinfo sous la douche. Ma femme a l'impression que je suis porte-parole du gouvernement tellement je suis à fond dans l'actu", déclarait-il. Le fait qu'il ne participe pas aux tâches ménagères ou que son téléphone portable ne soit pas sur mode avion la nuit peuvent aussi être des sujets de frustration.

Mais quoi qu'il arrive, leur amour est plus fort que tout. Un amour qu'ils ont officialisé le 12 juillet 2019 en se mariant dans le sud de la France. Et prochainement, ils agrandiront leur famille puisque Marie Treille Stéfani est enceinte de leur premier enfant.