"Elle n'en peut plus" : Camille Combal évoque le ras-le-bol de sa femme enceinte

Camille Combal a 40 ans et a de quoi se lever chaque matin en se disant que la vie est merveilleuse. Marié à une femme intelligente et superbe, bientôt papa pour la première fois, il est en plus au top de sa carrière sur TF1 où il a déjà animé, en quatre ans, pas moins de dix émissions. Mais voilà, une de ses habitudes peut amener des tensions comme il l'a fait savoir à TV Magazine.

Si il est connu pour être le roi du divertissement sur la première chaîne, Camille Combal est un fan de politique. Et avec cette année présidentielle il est presque devenu accro aux émissions qui traitent de ce sujet. Une habitude qui agace vraiment son épouse. "Je suis passionné de politique, donc je regarde. Ma femme n'en peut plus, car je m'endors en regardant les news et je me réveille en écoutant Franceinfo sous la douche. Ma femme a l'impression que je suis porte-parole du gouvernement tellement je suis à fond dans l'actu", explique-t-il.

Celui que l'on retrouvera aux commandes de la nouvelle saison de Mask Singer le 1er avril prochain - et qui anime ce vendredi soir Welcome back - avait déjà dévoilé un autre sujet de frustration au sein de son couple. "On a une vie très simple. Je me fais engueuler si je ne passe pas l'éponge sur la table ou si je ne descends pas les poubelles", avouait-il, avec humour déjà à TV Magazine en janvier. Autre point de discorde... au lit cette fois ! Une info balancée quand il a demandé à un candidat d'Une famille en or ce qu'il pouvait faire même s'il savait que c'était un mauvais pour lui. La personne en question avait révélé ce qu'il faisait même s'il savait que ce n'était pas très bon pour lui : dormir avec son portable à côté de lui. "Ma femme me fait la guerre avec ça (...) On dirait qu'on va devenir des extraterrestres parce que je n'ai pas mis le mode avion", avait-il déclaré.

Pour ceux qui ne connaissent pas Marie Treille Stéfani, elle officie aussi à la télévision comme son mari ! En effet, elle est chroniqueuse dans le programme Bel & Bien, diffusée sur France 2 le samedi matin. Il est donc possible pour les téléspectateurs de la voir et surtout d'observer son ventre arrondi qui prend de plus en plus forme chaque semaine.