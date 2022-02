Camille Combal et sa femme Marie : photo de couple exceptionnelle, "souvenirs d'un beau moment"

Ces dernières années, Camille Combal s'épanouit au côté de Marie Treille Stefani, une journaliste pour France 2 qu'il a épousé en 2019 et qui est actuellement enceinte de leur premier enfant. Ce n'est que depuis peu que les fans de Camille Combal peuvent se régaler de photos de la belle brune au baby-bump grandissant. Et pour cause, le couple a toujours misé sur la discrétion. Leurs apparitions à deux sur les réseaux sociaux sont d'ailleurs très rares mais dimanche 20 février 2022, Marie Treille Stefani a fait le plaisir à ses abonnés de partager un doux souvenir avec son époux.

En story Instagram, la chroniqueuse de Bel et bien n'a en effet pas résisté à l'envie de délivrer un aperçu de clichés développés et pris au cours de l'été 2021, lorsqu'ils étaient invités à un mariage. Sur l'une des photos, Camille Combal et Marie ont vraisemblablement été immortalisés sur la piste de danse. La jeune femme se dévoile ravissante dans une robe jaune, un sourire éclatant face à l'animateur qui est lui aussi très apprêté en chemise blanche et noeud papillon rouge. On distingue également les futurs parents sur une photo de groupe. "Souvenirs d'un beau moment", légende Marie Treille Stefani sur sa publication. (Voir notre diaporama).

Ne comptez toutefois pas sur eux pour obtenir des confidences sur leur relation. Dès le début, Camille Combal a en effet bien fait comprendre qu'il "ne parlait pas de ça !". La figure de TF1 ne s'est jamais non plus épanché sur la grossesse de sa femme. L'information avait simplement été confirmée le 21 novembre dernier dans les colonnes du JDD à l'occasion d'un portrait qui lui était consacré. On apprenait alors que ce premier enfant pointerait le bout de son nez au cours de l'année 2022. Les récentes apparitions remarquées de la journaliste sont plus tard venues dissiper tout doute sur le sujet. Si elle n'a pas encore entamé son congé maternité, Marie Treille Stefanie est en tout cas à un stade bien avancé de sa grossesse au vu des images de son ventre très arrondi.