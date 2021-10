Natalie Portman et Benjamin Millepied : couple glamour pour une rare apparition

On peine à s'en rappeler après plus d'un an sans soirées ni rencontres en groupe, mais les rassemblements de stars sont de retour. Samedi 16 octobre 2021, c'est à Beverly Hill qu'il fallait être pour voir de célèbres VIP. C'est lors du L.A. Dance Project 2021 qu'on a notamment pu voir Natalie Portman et Benjamin Millepied très proches. Forcément le couple était attendu, puisque monsieur est un chorégraphe prisé, qui a été le directeur de la danse à la tête du ballet de l'Opéra de Paris, de 2014 à 2016.

Tous deux fringants en noir, ils ont pris la pose terriblement proches sur le tapis noir de l'évènement. Lors de la soirée, ils ont pu croiser les nombreuses autres célébrités présentes, comme les actrices Jane Fonda, Julie Delpy, Jennifer Grey et Andie MacDowell, le réalisateur Barry Jenkins (Moonlight), le mannequin Sara Sampaio et Paula Abdul. Un autre couple a fait crépiter les flashs des appareils. La talentueuse comédienne et réalisatrice Jodie Foster était en effet présente avec son épouse, la photographe Alexandra Hedison.

Il est rare de voir Natalie Portman, 40 ans, et Benjamin Millepied, 44 ans, s'afficher ensemble. Leur dernière apparition à deux remonte aux Oscars 2020. Le couple s'est rencontré en 2009 sur le tournage de Black Swan de Darren Aronofsky et forme depuis une jolie petite famille avec deux enfants, Aleph (10 ans) et Amalia (4 ans). En 2014, l'actrice vue dans Léon et la saga Star Wars avait confié à la télévision allemande tout son amour pour le Français : "Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis heureuse. J'ai le meilleur mari du monde".

Entre Natalie Portman et la France, c'est donc une relation de longue date. Elle a d'ailleurs habité un temps à Paris quand son époux était en fonction à l'Opéra. Et la belle brune a aussi de la famille en France, dont un célèbre animateur, via sa belle-famille. Qui donc ? Notre Christophe Beaugrand national ! En 2015, il dévoilait le scoop à Télé 7 Jours : "Je viens de l'apprendre : un cousin de ma grand-mère a une fille qui est la mère de Benjamin Millepied. Donc je suis de la famille de Natalie Portman, l'épouse de Benjamin. Classe, non ?"