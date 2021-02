Natalie Portman enceinte d'un 3e enfant ? Elle s'énerve contre des journalistes

Elle n'évoque jamais sa vie privée. Natalie Portman est une maman protectrice qui préfère préserver ses enfants de la célébrité. Pourtant, une rumeur vient de lui faire monter la moutarde au nez. Le 5 février 2021, Page Six a partagé quelques photographies de la comédienne en se demandant si elle n'était pas enceinte. "Elle se promène dans les rues de Sydney avec ce qui ressemble à un baby bump" titrait la publication. Sauf que non. L'actrice de 39 ans n'attend pas du tout un heureux évènement, comme elle l'a précisé en prenant la parole sur les réseaux sociaux - alors que ses représentants refusaient de commenter cette actualité.

Natalie Portman a partagé une capture d'écran du fameux article sur son compte Instagram. "Hey, alors, je ne suis vraiment pas enceinte, a-t-elle rectifié. Mais apparemment, c'est toujours ok en 2021 d'analyser et commenter le corps d'une femme quand on en a envie. Vous pouvez faire mieux que ça..." Pas de troisième enfant, pour l'instant, pour la comédienne et son mari, le danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied. Le couple a accueilli un premier fils, Aleph, au mois de juin 2011 et une fille, Amalia, le 22 février 2017.