Natalie Portman : Photo inédite avec Benjamin Millepied pour leurs 8 ans

Mardi 4 août 2020, Natalie Portman était d'humeur romantique. L'actrice de 39 ans s'est emparée de son compte Instagram pour poster une photo inédite de son mariage avec le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Une publication à l'occasion de leurs huit années de mariage.

"C'est toujours mon partenaire de danse préféré", a amoureusement commenté Natalie Portman, en légende d'une photo tirée de ses archives personnelles. On la voit en robe de mariée, dansant avec son mari français de 43 ans. De quoi faire fondre ses 7 millions d'abonnés ! Une union qui s'était tenue le 5 août 2012, du côté de Big Sur, en Californie. Installé avec son épouse aux Etats-Unis, sur la côte Ouest, Benjamin Millepied a d'ailleurs fondé sa troupe de danse, LA Dance Project. Auparavant, il avait notamment travaillé à New York et Paris.

"Mon mari a changé de travail et il a exprimé le désir de revenir vivre à Los Angeles parce qu'il y trouve plus d'inspiration. Je suis très contente de voir à quel point il est heureux de se retrouver dans son élément. Il se sent vraiment libre. (...) Il crée sa propre réalité. Mais en ce qui me concerne, être à Paris ou à L.A., ça ne change pas grand-chose", déclarait Natalie Portman en 2017 lors de la promotion du biopic Jackie. Le cinéma, c'est d'ailleurs ce qui a fait se rencontrer les deux amants : en 2009, ils avaient collaboré sur le tournage du film Black Swan. Un long-métrage qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice.

Natalie Portman et Benjamin Millepied sont les parents de deux enfants : Aleph, né en juin 2011 et Amalia, née en février 2017.