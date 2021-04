Christophe Dechavanne : Son émission déprogrammée en urgence par TF1, grosse perte pour la chaîne

Chez TF1, Christophe Dechavanne n'est pas au mieux de sa forme... Côté production, surtout. En effet, après à peine une semaine de diffusion, l'émission Bienvenue aux mariés, produite pas sa société Coyote, est déprogrammée en urgence, faute d'audiences satisfaisantes.

Les téléspectateurs ont eu la surprise lundi 26 avril 2021 de découvrir le téléfilm L'héritage de la honte entre 15h35 et 17h25, créneau où étaient initialement prévus deux numéros de Bienvenue aux mariés, un programme entre Bienvenue à l'hôtel et Quatre mariages pour une lune de miel, présenté par Elodie Villemus, wedding planner. Le principe est le suivant : quatre duos d'organisateurs ont pour but de convaincre de futurs mariés.

Une énorme chute d'audience, TF1 déprogramme en urgence

Un concept qui n'a pas trouvé sa cible... En effet, comme le précise un communiqué de presse publié samedi 24 avril 2021, "lors des cinq dernières diffusions, la part d'audience moyenne de la case a enregistré une décote de 38,6 % par rapport aux programmes diffusés lors des quatre semaines précédentes dans les mêmes cases de programmation". Il s'agit d'une grosse chute d'audience avoisinant les 40% ! En effet, alors que TF1 enregistrait une part d'audience de 14,5% sur cette plage horaire, Bienvenue aux mariés n'a comptabilisé que 8,9% de part de marché.

Ce n'est pas la première fois que le format est diffusé sur la Une. En 2018 et 2019, une version présentée comme spin-off de Bienvenue à l'hôtel était proposée au public. Les audiences étaient loin d'être catastrophiques, et Bienvenue aux mariés devait alors revenir en 2020. Mais la Covid-19 a tout chamboulé, et ce n'est qu'en avril 2021 que cette nouvelle formule a été diffusée... sans grand succès, donc.