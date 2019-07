Christophe Licata endeuillé : photo touchante de sa grand-mère décédée

Christophe Licata vit un moment difficile.

Dimanche 21 juillet 2019, le danseur et chorégraphe de Danse avec les stars (TF1) a annoncé sur son compte Instagram qu'il avait perdu un être cher, sa grand-mère. Après avoir publié une photo de cette dernière alors qu'elle tenait dans ses bras le petit Livio (2 ans et demi) – fruit des amours de Christophe avec son épouse Coralie –, le pilier de DALS a écrit : "Au revoir ma Nona <3... Tu vivras toujours dans mon coeur."

Inévitablement, la publication a ému beaucoup d'internautes et nombreux sont ceux qui ont tenu à adresser quelques mots à Christophe Licata. "Mes sympathies mon Cricri", a par exemple publié le danseur Christian Millette tandis que Sylvie Tellier – qui a eu le privilège de concourir auprès du danseur professionnel – et Emilie Lopez lui ont adressé des smileys plein d'amour. Nul doute que le mari d'Alizée Grégoire Lyonnet, le meilleur ami de Christophe et parrain du petit Livio, a également eu une tendre pensée pour lui.

S'il est accablé par le chagrin, the show must go on et Christophe Licata et son épouse multiplient actuellement les déplacements professionnels avant de prendre, on l'imagine, quelques jours de vacances. Samedi 20 juillet, c'est à Royan que le couple se produisait sur scène pour les besoins du spectacle Un violon sur la table. Un spectacle qui sera de retour les 23 et 26 juillet à 22h sur la plage... Ne le manquez pas !