Christophe Michalak papa comblé : son fils Victor devient "mini chef" pâtissier

Follement amoureux de sa femme, Christophe Michalak est plus heureux que jamais. En octobre 2019, l'homme de 46 ans évoquait son amour pour celle qui partage sa vie, auprès de nos confrères de Gala. "Auprès d'elle, la vie est douce, belle et bucolique. (...) Je mets tout en oeuvre pour que Delphine soit la femme la plus heureuse du monde. Elle est l'essence de ma vie, chaque jour je l'arrose, comme une rose. Je prends aussi soin de ma famille et de mes enfants [Il est également le beau-père de Darius, né d'une précédente relation de Delphine, NDLR]", expliquait-il au média.