Christophe Michalak : Rare photo avec son fils Victor et tendres mots à sa femme

De son côté, quelques heures plus tôt, l'humoriste et actrice de 48 ans avait publié la même photo sur son compte Instagram. "Joyeux anniversaire toi toi mon toit... toi toi ma maison, mon refuge, mon nid... toi toi l'homme de ma vie", avait-elle écrit. Des mots touchants à l'attention de son époux Christophe Michalak.

Voilà déjà cinq ans que le couple est marié. Et le 31 août prochain, les amoureux célébreront leur sixième année de mariage, à savoir leurs noces de Chypre ! Tant d'années d'amour et de complicité. En novembre 2016 déjà, trois ans après leur union, Christophe Michalak évoquait son "petit rituel" avec sa femme auprès de nos confrères de Madame Figaro. "Le lundi, on fait l'école buissonnière pour aller voir des films au Studio 28, le cinéma mythique des Abbesses, tout près de chez nous. Nous sommes passionnés de cinéma. Elle qui a longtemps été comédienne est, sur le plan culture cinématographique, le cerveau de notre couple. Moi, je la pousse à aller voir des films de superhéros qui me fascinent", avait-il déclaré. Un an après ces déclarations, le couple accueillait Victor, fruit de ses amours !