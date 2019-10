Christophe Rippert (Premiers Baisers) : Confidences sur sa vie loin des caméras

Les nostalgiques des années 90 étaient les plus heureux du monde le 24 octobre 2019. Dans TPMP XXL, Cyril Hanouna a invité des personnalités phares de cette période, dont Christophe Rippert qui jouait Luc dans la série de AB Productions Premiers Baisers. L'ancien acteur, aujourd'hui âgé de 50 ans, a parlé de sa vie loin des plateaux et a expliqué pourquoi on ne le verrait jamais dans Les Mystères de l'amour, sur TMC.

C'est en 1991 que Christophe Rippert a débuté sa carrière d'acteur dans Premiers Baisers. Si son rôle de Luc était secondaire au départ, il a fini par devenir récurrent grâce à l'enthousiasme du public pour le personnage (et celui qui l'incarnait au passage). En parallèle, il a sorti son premier album Un amour de vacances, un véritable succès. En 1994, c'est À corps perdu qu'il présente au public et pour lequel il a reçu un disque d'or. Et l'année suivante, il a connu le succès dans Les Années fac, la suite de Premiers Baisers (1995-1998).

Malheureusement, son destin a basculé en 1996 avec l'échec de son troisième album Juste ces mots... Et en 1998, la suite des Années fac, intitulée Les Années bleues, n'a pas non plus réuni le public. Après avoir fait quelques apparitions dans des séries, Christophe Rippert a donc pris la décision de changer complètement de voie. En 2000, il a donc créé son agence de communication, globale Happy End, spécialisée dans l'univers du luxe comme il l'a rappelé à Cyril Hanouna hier soir.

Après avoir admis qu'on ne le reconnaissait plus dans la rue, l'ancien acteur a assuré être complètement passé à autre chose. Il ne revoit d'ailleurs pas ses anciens partenaires de jeu. Quand on lui a demandé si, comme Magalie Madison (Annette) ou Camille Raymond (Justine), il pourrait revenir à la télévision dans Les Mystères de l'amour, Christophe Rippert a répondu : "Jean-Luc Azoulay m'a demandé plusieurs fois, mais je travaille vraiment aujourd'hui. Refaire un projet, avec plaisir, mais quelque chose qui me donne vraiment envie. Pourquoi refaire un bis repetita ?"