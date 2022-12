Christophe Willem évoque son amour pour ses chiens face à Bernard Montiel

Chaque semaine dans l'émission Animaux Stars, Bernard Montiel reçoit un nouvel invité. Ce 24 décembre 2022, juste avant le réveillon de Noël, c'est Christophe Willem qui vient faire quelques confidences à l'animateur. Dans un décor bleuté des plus minimalistes, le chanteur revientsur son engagement auprès de la SPA mais en profite également pour évoquer les liens qui l'unissent à ses deux chiens, deux petits Boston Terrier. Il est accompagné de la vétérinaire Laëtitia Barlerin qui lui présente un petit carlin noir.

Très engagé dans la cause animale, l'artiste multiplie les actions et sensibilise régulièrement grâce à ses réseaux sociaux. D'ailleurs, il s'affiche très souvent en compagnie de ses chiens, dont l'un s'appelle Samba et n'est âgé que d'un an et demi.

Inévitablement, l'interprète du tube Double Je évoque aussi sa petite Milka, une femelle bouledogue anglais, malheureusement décédée en janvier 2021. Sur Instagram, Christophe Willem lui avait d'ailleurs rendu un hommage poignant. "Après neuf années merveilleuses durant lesquelles Milka m'a accompagnée d'un amour indéfectible, elle est partie dans son sommeil, éternellement, cette nuit... Si vous saviez combien elle m'a aidé, soutenu, réconforté tout au long de sa vie. Elle laisse à présent un vide énorme et inconsolable dans la mienne", déplorait-il alors. Nul doute que le chanteur va profiter de sa présence dans l'émission pour rendre un nouvel hommage à sa meilleure amie.