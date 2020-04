Christopher Reeve : Son fils grillé en boxer en direct dans Good Morning America

Les aléas du direct, cela donne toujours des séquences croustillantes ! Cette fois, c'est Will Reeve, le fils du regretté acteur Christopher Reeve (alias Superman) qui en a fait les frais. Intervenant régulier pour l'émission Good Morning America, diffusée sur la chaîne ABC, il a eu un petit accident vestimentaire, un wardrobe malfunction comme disent les Américains.

Mardi 28 avril 2020, Will Reeve est apparu confiné depuis chez lui pour un direct avec le duo d'animateurs composé de Michael Strahan et Amy Robach ; il devait évoquer l'utilisation de drones pour livrer des médicaments. Malheureusement, sa webcam utilisée via la plateforme Zoom était mal positionnée et on a ainsi pu découvrir sa tenue : costume en haut et boxer en bas ! Le jeune homme de 27 ans s'est fait griller par des téléspectateurs attentifs. "Hey, mettez donc un pantalon à mon camarade", a ainsi réagi le critique ciné de Detroit Adam Graham.

Alors qu'un petit buzz se profilait sur Twitter, Will Reeve a lui aussi pris la parole après son direct sur son compte pour s'expliquer. "Je venais juste de débarquer de la manière la plus hilarante et mortifiante possible. Je suis pas près de me faire engager comme assistant réalisateur de sitôt", a-t-il d'abord écrit. Et Will Reeve, membre actif de la Reeve Foundation, qui oeuvre dans la recherche et la lutte contre les lésions de moelle épinière - le défunt Christopher Reeve était tétraplégique après un accident -, a ajouté : "Essayant d'être efficace, je me suis préparé physiquement avant ma présentation pour GMA un peu trop tôt ce matin. L'angle de la caméra, ainsi que les messages d'amis, de la famille et de centaines d'inconnues sur les réseaux sociaux m'ont fait repenser à ma routine matinale. Tous les conseils vestimentaires de ces gens qui portent des ceintures, des pantalons et des chaussures pendant leurs appels visio à la maison sont plus que bienvenus. Maintenant, retour au travail. En pantalon."