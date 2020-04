Ciara, enceinte : Elle dévoile le sexe de son troisième enfant

Nouvelles relations, fiançailles, mariages, grossesses, divorces... Tout s'officialise sur les réseaux sociaux ! Ciara y avait révélé qu'elle attendait son troisième enfant. La chanteuse en dévoile le sexe, dans le vidéo de son gender reveal haut en couleur.

Cette vidéo, Ciara l'a publiée ce mardi 14 avril 2020. Son mari Russell Wilson et elle expliquent à leurs deux enfants, Future (née de la précédente relation de Ciara avec le rappeur Future) et Sienna le déroulé de la révélation du sexe du bébé. "Si c'est rose, qu'est-ce que ce sera ? Et si c'est bleu, qu'est-ce que ce sera ?", demande Ciara à ses deux bambins par un après-midi ensoleillé.

L'aîné, Future, voulait un petit frère. Sienna espérait une petite soeur. Finalement, le souhait de Future a été réalisé. Sa maman Ciara donnera bientôt naissance à un petit garçon. De la fumée bleue est sortie des tubes à air comprimé, tenus par la chanteuse et son mari.