Cindy Crawford avec sa fille Kaia Gerber : la famille de top models brille en soirée mode

"Joyeux anniversaire belle maman. À la personne qui me fait toujours prendre deux prises, à la femme qui devient plus belle d'année en année, et à la mère à qui j'espère ressembler un jour. Je t'aime", avait écrit à l'époque Kaia Gerber en légende de sa photo. La ressemblance entre mère et fille était alors on ne peut plus frappante !