Cindy Lopes, son ex-violent de retour dans sa vie et celle de ses enfants : "Ce que je regarde, c'est le positif..."

En 2009, le grand public découvrait Cindy Lopes dans Secret Story. À l'époque, la blonde pulpeuse retenait l'attention pour sa personnalité haute en couleur. Et si elle n'a jamais été oubliée, elle s'est tout de même retirée des feux des projecteurs et mène aujourd'hui une vie de famille calme et posée avec ses deux enfants, Raphaël (5 ans) et Stella (3 ans). C'est seule qu'elle les élève depuis leurs naissances, sans véritable soutien de Maxime, le papa.

Invitée de Chez Jordan, Cindy Lopes a eu l'occasion d'évoquer ce dernier lorsque Jordan De Luxe lui a demandé pour quelle raison ils s'étaient quittés. "C'était beaucoup d'animosité, de nervosité, il y a certaines disputes qui ont éclaté qui ont été très difficiles à gérer, il y avait un peu de violence aussi quand même. C'était quelque chose d'assez angoissant pour moi, j'étais enceinte à l'époque en plus, donc plus sensible", a-t-elle expliqué, estimant qu'il n'y avait là "rien d'exceptionnel" et que cela arrivait à "beaucoup de femmes" malheureusement.

J'ai essayé d'être une maman qui comblait un manque

Depuis leur rupture, Maxime s'était éloigné de la petite famille, jusqu'à même couper les ponts avec ses enfants comme le révélait Cindy Lopes en janvier dernier. Mais voilà qu'aujourd'hui, les choses semblent avoir bien changé. "Ce que je regarde, c'est le positif, mes enfants ont un contact avec leur père", a-t-elle confié. Mais quid de la pension alimentaire ? C'est ce que s'est demandé Jordan De Luxe, lequel s'est souvenu que Maxime ne "donnait pratiquement rien à un moment". "Il fait comme il peut", lui a répondu Cindy Lopes sans rentrer dans les détails. On comprend néanmoins que la jeune femme a beaucoup à gérer par elle-même, afin de subvenir aux besoins de ses enfants. "C'est vrai que ça coûte cher les enfants, ils grandissent, ils deviennent exigeants... Bon, c'est sûr que j'ai essayé de tout faire pour eux et d'être une maman qui comblait un manque quelque part, donc forcément j'en ai fait un peu trop et ils s'habituent vite. Deux enfants de toute façon, ça coûte cher", a-t-elle analysé.

Rappelons que, en novembre 2020, dans la même émission, Cindy Lopes avait confié que Maxime s'était montré violent dans leur quotidien : "J'ai demandé qu'il dégage de chez moi parce qu'il était un peu agressif. Il était violent, pas à me mettre des coups de poing dans la gueule, mais violent à être assez brutal. Et moi je veux protéger mes enfants".