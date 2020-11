Cindy Lopes battue quand elle était enceinte : corps tuméfié, garde à vue... les détails glaçants

"J'ai demandé qu'il dégage de chez moi parce qu'il était un peu agressif. Il était violent, pas à me mettre des coups de poing dans la gueule, mais violent à être assez brutal. Et moi je veux protéger mes enfants", expliquait Cindy Lopes sur Non Stop People, le 4 novembre 2020. Mais la candidate de Secret Story 3 (2003) avait un peu minimisé la situation. Auprès de nos confrères de Public, elle a révélé qu'elle était une ancienne femme battue.

De 2015 à 2018, Cindy Lopes était en couple avec un certain Maxime. Ensemble, ils ont eu deux deux enfants : Stella (3 ans) et Raphaël (1 an). Si en apparence ils filaient le parfait amour, en réalité elle vivait des heures sombres. "J'ai tenu pour que mes enfants aient un père. Mais à un moment donné, il fallait aussi que je les protège", a confié la belle blonde qui se sent "coupable" de ce qu'il s'est passé.

Pourtant, c'est bien elle la victime. "J'étais enceinte de sept mois. Il m'avait attaquée alors qu'on était en voiture. Je suis sortie avec ma fille et je me suis réfugiée chez moi. Il a tout défoncé : l'interphone, la porte... Il est resté quarante-huit heures en garde à vue et ma plainte est restée sans suite, faute de preuves. Pourtant c'est un récidiviste, c'est dans son casier judiciaire. J'avais des bleus, j'ai eu deux jours d'ITT. Il m'a aussi cognée dans le ventre. Je n'ai plus senti mon bébé bouger pendant deux jours. Les coups avaient provoqué des contractions et le ventre s'était durci", a confié Cindy Lopes.

S'il n'est pas question pour elle de se remettre en couple avec Maxime, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets fait tout pour qu'il reconnaisse Raphaël, comme il l'a fait avec Stella. "J'ai lancé une procédure pour l'obliger à le faire. Je veux que mon fils ait un père. Il l'a voulu cet enfant. Pourquoi ma fille aurait le droit d'avoir un père et pas mon fils ? C'est injuste", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview de Cindy Lopes est à retrouver dans le magazine Public du 20 novembre 2020.