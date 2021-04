Cinzia et Rose-Marie (Pékin Express 2021) blessées : révélations sur leurs "gros bobos"

Pékin Express est une aventure humaine exceptionnelle. Les candidats ont la chance de pouvoir rencontrer des locaux lors du tournage et de passer de belles soirées à leurs côtés. Mais c'est aussi une aventure très physique. Entre les courses et les épreuves, le corps est très sollicité et il arrive que des blessures surviennent. Cela a notamment été le cas de Rose-Marie et Cinzia, de l'édition 2021.

Cela ne s'est pas vu à l'écran, mais les copines parisiennes ont souffert durant leur aventure. Le 13 avril, avant la diffusion de la huitième étape, Cinzia a révélé que sa binôme et elle s'étaient blessées en cours d'aventure. "Pékin Express, c'est aussi de petits et de gros bobos... La chance que l'on a toi et moi ma Rose, c'est que dès que l'une est blessée, l'autre prend soin d'elle. A ce moment de l'aventure, Rosy était blessée à la cheville et moi au genou... On garde le sourire malgré la douleur et en avant pour le 8ème épisode", peut-on lire en légende d'une publication sur laquelle Rose-Marie est allongée, pendant que la belle brune de 34 ans prend soin d'elle.

De son côté, Cinzia n'a pas manqué également d'avoir une "pensée émue" pour Aurore et Jonathan.