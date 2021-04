Pékin Express 2021 : Pierre-Louis et Arnaud éliminés, Rose-Marie... mord Cinzia

L'aventure Pékin Express 2021 a continué malgré le terrible accident de voiture dans lequel Aurore et Jonathan étaient impliqués. Le 13 avril, les quatre binômes encore en compétition ont tout donné pour se qualifier pour la demi-finale. Cette huitième étape était notamment marquée par le fameux drapeau rouge.

C'est à Phaselis que la première course a débuté. Christophe et Claire, Pierre-Louis et Arnaud, Rose-Marie et Cinzia puis Florent et Noël devaient disputer une course de paddle. Et il n'y en avait qu'un pour deux ! Mais avant cela, ils devaient manger trois mets choisis par Stéphane Rotenberg : huit yeux de poisson crus, un piment (l'un des plus piquants de Turquie) et deux testicules de mouton. Sans surprise, les scènes de dégoût se sont enchaînées. Les collègues catalans étaient les premiers à partir vers les paddles pour deux kilomètres de traversée et comme à leur habitude, ils ont vite perdu patience et se sont disputés. Des moments qui n'ont pas de prix. Les frères fêtards n'étaient pas beaucoup plus doués que leurs amis et ont donc enchaîné les chutes. En revanche, grâce aux conseils de sa fille, Christophe a rapidement trouvé une stabilité et a fait avancer son paddle. Malheureusement, lors d'une chute, il a perdu... ses lunettes de vue.

Pendant ce temps, Cinzia n'arrivait pas à manger le dernier aliment et a ainsi fait perdre un temps considérable à son duo. Pour déconnecter son esprit, elle a demandé à Rose-Marie de lui faire mal en la tapant et en la mordant. 50 Shades of Pékin ! La technique était particulière, mais cela a fonctionné. Et elles ont rattrapé leur retard sur l'eau car elles avaient déjà fait du paddle.

Direction ensuite le Volcan Meke à 462 kilomètres pour être parmi les trois premiers qualifiés afin de disputer l'épreuve d'immunité. Cinzia et Rose-Marie sont arrivées en première position. Elles étaient suivies par Christophe et Claire et Pierre-Louis et Arnaud.

Rose-Marie et Cinzia premières demi-finalistes

A Karapinar, tous les binômes ont ensuite cherché un lieu où dormir. Et ils n'ont eu aucun mal à trouver. Chacun a passé des moments privilégiés avec des locaux. Rose-Marie et Cinzia ont par exemple écouté du Aya Nakamura avec deux petits garçons. Et elles n'ont pas caché leur surprise car elles ne s'attendaient pas à ce qu'ils connaissent.

Le lendemain, Christophe et Claire, Rose-Marie et Cinzia et Pierre-Louis et Arnaud ont disputé la dernière épreuve d'immunité de la saison. Un candidat de chaque duo devait être équilibriste (Cinzia, Claire et Pierre-Louis) et l'autre coureur (Rose-Marie, Christophe et Arnaud). Ces derniers devaient retrouver des tubes dans lesquels se trouvaient des questions sur leur partenaire. Si la réponse était juste, leur coéquipier pouvait avancer d'un pas sur le parcours composé de cinq marches de plus en plus étroites. En cas de chute, il fallait retourner au début du parcours. Surprise, Christophe ne se souvenait pas du deuxième prénom de sa fille, ce qui a bien fait rire tout le monde. Au final, ce sont les copines parisiennes qui l'ont emporté. Elles sont donc les premières demi-finalistes.

Duel final et élimination

La nouvelle course était animée à cause de la présence du drapeau rouge. Le premier binôme à s'en emparer pouvait le garder jusqu'à la fin de l'étape. Son pouvoir ? Immobiliser les adversaires pendant quinze minutes quand le binôme qui le possédait les croisait à pied ou en voiture. Il suffisait simplement d'agiter l'objet et de prononcer les prénoms des concurrents. Direction le château d'Uçhisar à 234 kilomètres dans l'espoir de remporter une amulette de 10 000 euros et une place en demi-finale. Au coude-à-coude, Pierre-Louis et Arnaud et Claire et Christophe se sont battus pour avoir le drapeau rouge. Mais c'est ce dernier binôme qui l'a emporté.

Claire et son papa ont terminé premier de la course. Rose-Marie et Cinzia étant déjà qualifiées, c'était d'office Pierre-Louis et Arnaud et Florent et Noël qui ont disputé le duel final. Pierre-Louis a affronté Florent. Ils devaient se rendre dans un atelier de poterie à 14 kilomètres afin de réaliser une mission : reproduire une cheminée de fées (des colonnes de roches poreuses formées par l'érosion). Le frère d'Arnaud a réussi en premier mais son chauffeur l'a déposé avant la fin sur le retour contrairement à son concurrent. Il a donc perdu le duel. Arnaud et lui ont été éliminés.