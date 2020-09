Claire Holt (Vampire Diaries) maman pour la 2e fois : de jolies photos dévoilées

Heureusement, l'année ne se résume pas qu'à la pandémie de coronavirus ! Il y a aussi de bonnes nouvelles et l'actrice Claire Holt peut en témoigner. La star a accouché de son deuxième enfant et elle a partagé sa joie !

Le dimanche 13 septembre 2020, sur son compte Instagram suivi par 5,7 millions de followers, l'actrice a posté une photo d'elle avec son bébé, né quelques heures plus tôt, et a écrit en légende : "Bébé est là. Notre adorable fille, Elle. Après 27 heures et demie de travail, elle a fait son entrée dans le monde et a fait grossir nos coeurs. Nous sommes si reconnaissants d'avoir un bébé en bonne santé et nous avons hâte qu'elle rencontre son grand frère." Claire Holt, âgée de 32 ans, et son mari Andrew Joblon - son deuxième époux -, sont déjà les parents d'un petit garçon prénommé James, né en mars 2019.

"Bébé Elle a finalement fait son apparition après 27 heures et demie de travail. Claire m'a une fois de plus prouvé qu'elle est mon héroïne et une vraie guerrière. Je t'aime de tout mon coeur. Merci beaucoup d'avoir fait naître cette petite fille pendant une année particulièrement éprouvante. Toutes les femmes du monde, sans aucun débat pour moi, sont vraiment du genre supérieur et on est encore loin de la vérité !! 12 septembre 2020, mon coeur est rempli", a ajouté le fier papa.

Claire Holt est une figure de la télévision et s'est illustrée dans plusieurs séries. Elle a notamment joué dans H20, Pretty Little Liars, mais aussi et surtout dans Vampire Diaries où elle incarnait le personnage de Rebekah Mikaelson. Par la suite, on a pu la voir dans Aquarius et, jusqu'en 2018, dans The Originals (spin-off de Vampire Diaries). Au cinéma, elle a également joué dans le film 47 Meters Down.