Claire (Koh-Lanta), sa mère décédée après une erreur médicale : 3 médecins condamnés

Claire Pradayrol se fait plutôt discrète depuis sa participation à Koh-Lanta Cambodge en 2017, préférant se consacrer à ses voyages, sa carrière de coach fitness et surtout à ses deux enfants. Mais lundi 23 août 2021, la jolie brune a tenu à partager une information importante avec sa communauté Instagram. Cela concerne sa mère, malheureusement décédée il y a quelques années des suites du paludisme (maladie causée par un parasite du genre Plasmodium, essentiellement transmis à l'humain par la piqûre d'un moustique). Une mort qui, d'après Claire, aurait pu être évitée si sa maman avait été à l'époque correctement prise en charge.

Seulement voilà, mal soignée par le personnel soignant, elle n'a pas survécu ce qui a poussé sa fille à engager des poursuites judiciaires. Via sa story Instagram, Claire a confié avoir enfin eu gain de cause. "En novembre 2015, ma mère mourrait du paludisme au retour d'un voyage humanitaire... Après cinq ans de procédure, trois médecins viennent d'être condamnés pour erreur de diagnostic (oui, ils lui ont donné du Doliprane pendant quatre jours pour une soit disant grippe)", a-t-elle écrit sur une tendre photo d'elle et sa mère.

Pour rappel, Claire avait été une aventurière redoutable lors de sa saison de Koh-Lanta, parvenant à rester 36 jours sur l'île avant d'être éliminée lors d'un Conseil. Outre ses atouts sportifs, elle avait notamment fait sensation à l'époque en avouant lors d'une interview avoir eu recours à une technique esthétique. "J'avais fait des extensions de cils avant de partir. Je le fais chaque été quand je pars au bord de la mer. C'est top, plus besoin de se maquiller. Je crois que l'on peut être aventurière et rester féminine dans Koh-Lanta", déclarait-elle. Une info qui avait étonné à l'époque.