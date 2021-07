Claire (L'amour est dans le pré) dévoile le visage de sa soeur, son sosie !

"Coucou Claire ta soeur te ressemble !", "Ta soeur a le même sourire que toi et vous vous ressemblez beaucoup toutes les deux. Mathéo est heureux ça se voit et il est vrai que les T-shirts sont superbes", "Aussi belle que sa Maman" ont ainsi écrit certains abonnés de la jolie blonde, stupéfaits par la ressemblance entre les deux soeurs.

Sur les t-shirts portés par Benedicte et Mathéo, on découvre la marque La ferme du Rantoy, entreprise gérée par Claire et son époux Sébastien. Depuis leur passage dans l'émission L'amour est dans le pré, le couple s'est mis à la vente de différents produits de la ferme comme des paniers, du foie gras ou des plats préparés. "La Ferme du Rantoy est une ferme familiale, riche en passion, respectueuse de l'environnement et tournée vers l'élevage. Les troupeaux évoluent en plein air et sont nourris sur place, dans un petit village du Gers, en plein coeur de l'Astarac, avec les Pyrénées en toile de fond" explique l'éleveuse sur le site internet de son entreprise.