Clara Luciani endeuillée par la mort d'un proche, un "être précieux" : "Protégez vos vieux"

"Ceux qui me suivent ici depuis longtemps ont sans doute dû se rendre compte que tout post était auréolé d'une pudeur que je pourrais qualifier de 'sicilienne' parce qu'elle m'a été insufflée par toute une partie de ma famille qui sont les maîtres dans l'art des timides dissimulations et des aveux muets", lance-t-elle. Mais, pour Clara Luciani, l'heure est venue de s'exprimer sans réserve et très franchement. "Aujourd'hui cependant, je retire mon voile et j'ose écrire ici : Pépé Jeannot nous a quittés, lâche-t-elle à ses près de 300 000 followers. Si je déroge à la règle, c'est que j'ai espoir que ce terrible événement puisse vous faire réaliser que ce virus est réel. N'attendez pas qu'il vous vole un être précieux avant de vous en rendre compte. Protégez vos vieux, sans eux le monde est un monde sans histoire."

À travers ces quelques lignes, l'interprète du titre Ma soeur révèle que son "Pépé Jeannot" comme elle le surnomme est mort après avoir lutté contre la Covid-19.

En commentaires, les internautes sont nombreux à apporter leur soutien à la chanteuse. Parmi eux, certaines personnalités à l'instar de l'animateur Camille Combal, de l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld ou encore de la journaliste Isabelle Ithurburu. De son côté, Nikos Aliagas a également adressé quelques mots à Clara Luciani en ces temps de deuil : "Que son âme soit légère ma chère Clara. Et que son amour soit ta boussole dans cet étrange voyage qu'est la vie. Mes condoléances." Des mots justes et doux qui apaiseront peut-être la peine de la star, qui souffre d'une maladie neurologique appelée le "tremblement essentiel"...

Toutes nos condoléances à Clara Luciani et ses proches.