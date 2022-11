Clara Luciani : Sa rencontre avec un "très séduisant chanteur" qui a fait basculer sa vie

La carrière de Clara Luciani ne s'est pas faite en un tour de baguette magique. Pour arriver à décrocher les Victoires de la musique et à chanter sur scène avec les plus grands de la chanson française (et de chanson tout court), Clara Luciani a dû s'armer de beaucoup d'audace et de courage. Elle n'a pas encore 20 ans quand elle quitte le domicile familial du sud de la France pour tenter sa chance à Paris, "guitare sur le dos", des songes plein la tête. Cette décision soudaine n'est pas arrivée par hasard. Alors qu'elle assiste à un concert du groupe La Femme avec une copine à Cannes, Clara Luciani fait une rencontre qui va changer sa vie sans le savoir.

"J'étais myope et à la fin du concert, j'ai un coup dans le nez et je me retrouve à danser avec un jeune homme que je trouve très séduisant, très charismatique mais je ne sais pas du tout qui c'est, a-t-elle expliqué à Frédéric Lopez dans Un dimanche à la campagne ce dimanche 6 novembre. On vient me voir en me disant c'es le chanteur de La femme qui était sur scène. Je passe la soirée avec ce mec qui s'appelle Marlon, qui est le leader du groupe et que je trouve extraordinaire." C'est en grande partie grâce à lui que Clara met un pied dans la musique : "Il me prend mon téléphone, il m'écrit son adresse mail et me dit : 'Si tu montes à Paris un jour, écris-moi.'"