Clara Luciani : Épinglée pour ses exigences de star, la chanteuse dans la tourmente...

Plutôt énervé de ces conditions drastiques, Clément Avarguès, journaliste de Nice Presse, a également pointé du doigt une autre "exigence" de la meilleure copine de Julien Doré qu'il ne comprend pas : pendant le festival, qui se déroulait ce week-end, elle a également refusé la quasi-totalité des interviews de presse locale sans donner de raison particulière. Une attitude, qui, pour lui, tient plutôt du caprice de star.

Cependant, cela pourrait cacher un mal-être plus profond pour la jeune femme qui semble timide et qui aurait du mal à se voir en photo : récemment, elle avait publié un long message sur les réseaux sociaux pour expliquer à quel point un selfie pouvait parfois être difficile : "Ça fait longtemps que je voulais éclaircir un sujet avec vous... Je n'aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n'aime pas tellement ma gu*ule, que je suis timide et que je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'être tout le temps confrontée à mon image".

"Vous me direz que j'ai choisi le mauvais métier et à la fois non car je suis chanteuse et pas mannequin", avait-elle conclu son petit texte, tout en demandant à ses fans de ne pas lui en vouloir si elle refusait parfois une photo avec eux. Alors, caprice de vedette ou difficulté à appréhender son image en public ? Pour le moment, la chanteuse n'a pas réagi officiellement.