Clara Luciani, en larmes, rend un hommage à l'un des hommes de sa vie

Clara Luciani était ce dimanche 6 novembre l'une des invités de Frédéric Lopez dans sa nouvelle émission dominicale Un dimanche à la campagne sur France 2. Tatiana de Rosnay et Jarry étaient également présents.

Durant l'émission, Clara Luciani est revenue sur ses souvenirs d'enfance et ses relations avec les membres de sa famille, notamment son grand-père mort des suites du Covid-19 en février 2021. La chanteuse de 30 ans, a pu apercevoir dans les mains de Frédéric Lopez un exemplaire du journal local La Provence que son défunt grand-père lisait fréquemment.

Mais surtout, elle a eu la surprise de retrouver dans ce journal un paquet de chocolats. La chanteuse n'a pas su contenir son émotion. "Mon grand-père me faisait tout le temps ça, a-t-elle exprimé les larmes aux yeux. Quand on allait chercher le journal, il planquait toujours des Maltesers dedans. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que ce n'était pas une fée ou je ne sais pas trop quoi qui mettait ça là mais que c'était lui quoi. Et puis, plus tard, j'ai fini par avoir des articles dans La Provence et j'ai découvert très tardivement qu'il découpait tous les petits articles dans La Provence et qu'il s'était fait un espèce d'autel derrière son fauteuil où il passait la plupart de ses journées. Il y a des actes qui veulent tellement dire : 'Je suis fier de toi' (...) Dans ma famille, on est très pudiques. On a du mal à se dire certaines choses."

Tout ce que je ferai désormais lui sera dédié

Très proche de son grand-père, Clara Luciani lui avait déjà rendu hommage en février 2021 en partageant sur Instagram une photo d'elle et lui ensemble.