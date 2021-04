Clara Luciani toujours endeuillée : son inquiétude après la mort d'un proche

En plus de l'annonce de la mort de celui qu'elle appelle Pépé Jeannot, l'interprète de La grenade a lancé un appel à la vigilance face au virus de la Covid, qui a emporté son grand-père. "Il m'a semblé nécessaire de prendre la parole en voyant beaucoup de potes faire de grosses fêtes et en entendant pas mal de théories complotistes. Je veux juste rappeler que c'est réel et qu'il faut protéger nos grands-parents", explique Clara Luciani.

Désormais loin de son grand-père adoré, l'artiste veut continuer à honorer sa mémoire à travers sa carrière musicale. "Tout ce que je ferai désormais lui est dédié. Il faut que je le rende fier", affirme-t-elle.

Une belle déclaration d'amour pour une chanteuse qui nous fait le plaisir de revenir avec un second album qui sortira le 11 juin prochain et dans lequel on pourra retrouver un duo avec Julien Doré.