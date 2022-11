Clara Morgane cash sur ses 10 ans de mariage avec Jérémy, et les "phases plus ou moins faciles"

Clara Morgane a fait rêver de nombreux hommes grâce à ses calendriers, ses spectacles et ses shows sexy. Mais elle a sûrement fait autant d'heureux que de déçus en annonçant être amoureuse d'un homme avec qui l'histoire est plus que solide. En 2012, Clara Morgane épousait même Jérémy Olivier, devenu trois ans plus tard le père de sa fille. Comme tous les couples mariés (ou non d'ailleurs), Clara Morgane et son chéri n'ont pas connu un quotidien tout rose depuis qu'ils ont débuté leur histoire, loin de là : "Nous sommes mariés depuis 10 ans, nous sommes passés par de nombreuses phases plus ou moins faciles", concède-t-elle dans une interview au Journal des Femmes.

Pour autant, Clara Morgane affirme qu'ils ont réussi à surmonter les difficultés, voire même mieux. Ils ont trouvé leur manière de fonctionner : "Pour moi la jalousie et l'absence de dialogue mènent à la catastrophe. [...] Mais à force de parler, de faire preuve de bienveillance, d'essayer, nous sommes parvenus à un certain équilibre. À partir du moment où on se fait confiance et on se connait bien, on ne doit pas se limiter. L'objectif est que l'autre soit le plus heureux possible."