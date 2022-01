Clara Morgane : Qui est Jérémy Olivier, son mari et le père de sa fille ?

En 2012, Clara Morgane et Jérémy Olivier passent par la case mairie pour unir leur destin. Mais leur plus bel engagement naît en décembre 2015, quelques jours avant Noël. Clara Morgane met au monde leur premier enfant, une petite fille qu'elle chérit et protège plus que tout depuis son arrivée. Le couple envisage-t-il de lui donner une petite soeur ou un petit frère ? L'actrice et chanteuse n'est pas contre : "Je ne sais pas si cela viendra, mais quand on a un enfant, on en veut un deuxième: on n'a jamais assez d'amour" confiait-elle au magazine Public.

En attendant de savoir si la vie leur offrira ce nouveau cadeau, Clara Morgane et Jérémy Olivier savourent leur vie paisible dans le Sud de la France où ils se sont récemment installés : "Notre confinement, nous l'avons passé à jardiner, à nous retrouver, à nous supporter". Et à ce niveau-là, tout va au mieux pour les amoureux. Clara Morgane le sait, son homme est très patient et prêt à tout pour elle : "Il a compris que mon bonheur réside dans ma liberté, dans mon besoin de créer. Il m'aide à aller plus loin dans mes rêves." Une perle rare qu'elle n'est pas près de lâcher.