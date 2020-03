Clara Morgane : Confinée chez elle et terriblement sexy en lingerie

Confinées chez elles, les stars communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Clara Morgane a adressé son soutien et ses encouragements aux internautes. Elle leur remonte le moral en illustrant son message d'un ravissant selfie en soutien-gorge...

La troisième semaine de confinement commence ! Clara Morgane en a donné le coup d'envoi ce lundi 30 mars 2020 sur Instagram. La meneuse de cabaret et mannequin suivie par plus de 675 000 abonnés y a publié un superbe selfie. Clara pose en soutien-gorge noir et écrit en légende : "Comme un lundi ! On lève la tête et on réalise que nous avons tout le temps de nous concentrer sur les projets oubliés par manque de temps et qui nous tenaient tout de même à coeur !"