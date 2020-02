Clara Morgane : Séduisant anniversaire, topless, en compagnie de Linda Hardy

Certains voudraient mourir sur scène, d'autres préfèrent y passer leur anniversaire. C'est notamment le cas de la divine Clara Morgane, qui fait actuellement les belles heures du César Palace de Paris avec son spectacle de cabaret. Plutôt que de s'isoler en famille pour souffler ses bougies, c'est entourée de spectateurs et d'amis proches qu'elle a célébré ses 39 ans, le 24 janvier 2020 dans le quinzième arrondissement– puisqu'elle est née le 25. Une occasion qui devait forcément se faire en paillettes et jeux de jambes. Sur scène, ce soir-là, la délicieuse ballerine a été rejointe par son ancien camarade de l'émission Danse avec les stars – saison 10 –, Maxime Dereymez. Et ça, on achète !

Parmi les invités se trouvait également sa plus belle rencontre de l'année 2019, sa petite camarade du show diffusé sur TF1, l'ancienne Miss France 1992 et héroïne de la série Demain nous appartient Linda Hardy. Alors que les rumeurs les disaient rivales, les deux candidates ont gardé contact et n'hésitent pas à s'accorder d'adorables petits clins d'oeil, depuis la fin du tournage, sur les réseaux sociaux. "Nous nous sommes toujours bien entendues, écrivait Clara Morgane sur Instagram. J'ai rencontré une gagnante, une artiste, une sublime femme ouverte d'esprit qui se bat au quotidien pour élever admirablement bien son fils. Je t'aime ma belle."