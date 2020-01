Clara Morgane : Sexy en lingerie pour son anniversaire

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Ceux de Clara Morgane se sont mobilisés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La bombe les a remerciés pour leurs nombreux commentaires et messages, en leur adressant une nouvelle photo de charme...

Clara Morgane a eu 39 ans ce samedi 25 janvier 2020. Pour l'occasion, l'ex-candidate de l'émission Danse avec les stars a reçu de nombreux messages de voeux. Elle a remerciés les auteurs de ces messages en légende d'une photo sexy publiée sur Instagram.

"Merci infiniment pour tous vos messages et vos cadeaux à l'occasion de mon anniversaire et quel plus grand bonheur que de le fêter près de vous sur la scène du @cesarpalaceparis Merciiii", écrit Clara Morgane à ses plus de 635 000 followers. Sur l'image, la chanteuse habillée d'un soutien-gorge et d'un bas noir, tient un bouquet de roses jaunes.