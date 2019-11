Clara Morgane élégante et scintillante pour une soirée au Lido avec Cyril Féraud

La cérémonie de la 25ème édition des Trophées de la Nuit s'est déroulée lundi 25 novembre 2019 au Lido de Paris. Il s'agit d'une remise de prix qui existe depuis 1995 et au cours de laquelle des dirigeants d'établissements de nuit en France sont récompensés. Ces derniers peuvent être à la tête de restaurants et bars à ambiance musical, de clubs et discothèques ou encore de casinos et de cabarets.

Pour animer la soirée, les organisateurs ont misé sur Clara Morgane. Rien de bien étonnant lorsqu'on connaît le parcours de la jolie blonde, laquelle se produit d'ailleurs actuellement sur la scène du Cesar Palace de Paris avec son propre cabaret. Elle sera en tournée dans plusieurs villes de France dès le début du mois de décembre. Pour l'occasion, l'ancienne candidate de Danse avec les stars était accompagnée de l'animateur Cyril Féraud.

En plus des nominés, quelques personnalités publiques ont fait le déplacement pour rejoindre la célèbre avenue des Champs-Elysées. Parmi les invités figuraient notamment la Miss Paris 2019, Clara Lagurgue, le chanteur Grégory Bakian ou encore le roi des nuits parisiennes, Tony Gomez. Sans oublier l'excentrique Pierre-Jean Chalençon. Le brocanteur d'Affaire Conclue semble s'être remis de l'arrestation de son ami Oleg Sokolov après que celui-ci ait tué et dépecé une femme puisqu'il était très en forme au Lido. Sourires aux lèvres et pouces en l'air, Pierre-Jean Chalençon a même rejoint Clara Morgane et Cyril Féraud sur scène pour faire le show comme en témoignent les photos de notre diaporama.