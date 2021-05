Clara Morgane pose en string avec sa petite soeur Alexandra

Ce n'est pas la première fois qu'elles collaborent en famille. Passionnée d'art, de mode et des plaisirs de la vie, Alexandra avait accepté de prendre la pose pour le calendrier de charme de l'année 2017 de Clara Morgane, réalisé par Jey Olivier, l'époux de la star. "Chaque année, j'aime raconter des histoires autour de mes calendriers, et plus spécialement pour celui-ci car c'est quand même le 15e, expliquait-elle sur le plateau de La Nouvelle Édition sur C8. J'ai écrit une petite nouvelle érotique sur mon blog et il fallait y intégrer des personnages, donc je me suis dit 'Pourquoi pas ma soeur ?'" Il aurait effectivement été dommage de s'en priver.