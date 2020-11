Clara Morgane : Sa petite soeur Alexandra est aussi une bombe !

Le vrai nom de Clara Morgane est Emmanuelle Aurélie Munos. Elle a récemment expliqué ce qui l'avait mené à se créer un nom de scène. "Le prénom Emmanuelle n'est pas hyper facile à porter, moins aujourd'hui. C'est un très célèbre film érotique des années 1970, et c'est vrai que quand j'étais petite, on m'embêtait pas mal avec ça !, a-t-elle répondu dans l'émission L'Instant de luxe. J'ai eu l'occasion de changer pour un prénom libre, un nom aussi, puisque tout était à construire. J'avais envie de raconter ma propre histoire. Clara, c'est juste un prénom que j'adorais, et j'ai trouvé qu'il était rarement porté, donc c'était un bel atout ! Et Morgane, c'est pour à la signification du verbe aimer, simplement ça me plaisait, et en tant qu'artiste, c'est un prénom que je ne veux pas changer ! J'ai gardé ce prénom toute ma vie pour justement bien marquer l'évolution."