Clarisse Agbegnenou : La championne de judo en couple et maman, photos de son beau chéri et de leur adorable fille

Le 17 décembre 2022, Clarisse Agbegnenou ne sera pas sur les tatamis mais aura une place de choix sur le plateau de l'élection Miss France 2023. Membre du jury aux côtés du producteur Dominique Besnehard, du comédien Arnaud Ducret, du chanteur Kendji Girac, de Bérengère Krief, de l'ancienne Miss France 2013 Marine Lorphelin ainsi que de Francis Huster, président du jury, la judokate devra départager les trente candidates en lice pour décrocher la précieuse couronne.

Maman d'une petite fille prénommée Athéna née le 15 juin 2022, celle qui a remporté le titre européen en 2013, le titre mondial en 2014, une médaille d'argent olympique en 2016 et une médaille d'or olympique aux Jeux d'été de 2020 en juillet 2021, est en couple avec Thomas Grava. Travaillant également dans le domaine sportif, le jeune homme est ostéopathe et a son cabinet dans le 94 à Choisy-le-roi. Sur Instagram, la judokate française partage régulièrement des photos de son compagnon et de sa fille.

"À toi ma petite déesse qui était prévu pour ce jour mais qui a décidé de remplir nos coeurs de bonheur 12 jours plus tôt !! Le 15 juin tu as décidé de faire ton apparition. C'était douloureux mais magique !!! Tu remplis nos coeurs de bonheur et d'amour. Merci d'être rentrée dans ma vie dans nos vies", avait-elle écrit en légende d'un adorable portrait avec son chéri et son bébé.