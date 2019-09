Claude Barzotti : Sa fille Sarah accusée de maltraitance animale

L'interprète italo-belge du Rital, Claude Barzotti, est au centre d'un scandale qui fait la une des journaux outre-Quiévrain. Selon France dimanche, sa fille Sarah est accusée de maltraitance animale sur ses quatre chiens, des bergers malinois. Le 12 août 2019, c'est un ouvrier qui a donné l'alerte. La jeune femme de 28 ans lui avait demandé de nourrir ses animaux pendant ses vacances. Une fois arrivé sur place, l'homme découvre l'horreur.

L'un des chiens a une oreille brûlée, le collier d'un autre est incrusté dans la chair de son cou, en sang. Des mouches avaient même pondu des oeufs sous leur peau. L'ouvrier se rend immédiatement à la police. La brigade canine d'Ottignies-Louvain-la-Neuve intervient avec l'accord de la bourgmestre Annie Galban. L'un des vétérinaires a été obligé d'anesthésier l'un des animaux avant d'emmener les trois autres au refuge Sans collier à Perwez. L'un d'entre eux a été recueilli par le directeur de l'association, Sébastien de Jonge.

Tout le monde était au courant

Maman de deux petites filles, Assia et Beya (nées de son union avec son compagnon Maher), Sarah était soupçonnée de maltraitance animale par ses voisins depuis plus de trois ans. Une source proche du dossier confie au quotidien belge La Dernière Heure : "Tout le monde était au courant. Mais sa propriété était équipée de caméras de surveillance. Il était donc impossible de s'en approcher pour prendre des photos et obtenir des preuves."

De nombreuses plaintes avaient déjà été déposées, mais en vain. Lorsqu'elles se rendaient au domicile de la jeune femme après les signalements, les autorités n'avaient pourtant "rien à déclarer". En réalité, les animaux étaient enfermés dans une cave où ils vivaient jour et nuit.

Le parquet a été saisi et la décision sera rendue d'ici à deux mois. Soit les chiens seront rendus à leur propriétaire (ce qui semble improbable), soit ils seront laissés au refuge en attendant qu'on leur trouve une nouvelle famille d'accueil plus attentionnée.

Le 13 août 2019, Sarah Barzotti a démenti toute maltraitance envers ses animaux. Son père n'a pour l'instant fait aucune déclaration sur cette affaire.