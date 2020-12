Claude Bolling est mort. Artiste émérite depuis sa plus tendre enfance, il était devenu un pianiste, chef d'orchestre et compositeur incontournable dans le milieu de la musique. Il est décédé mardi 29 décembre à l'âge de 90 ans. Après des études au conservatoire de Nice, Claude se fait repérer et joue dès l'âge de 14 ans aux concerts organisés par le Hot Club de France à l'École normale de musique de Paris. À partir de là, il multiplie les rencontres et devient proche des artistes Lionel Hampton, Roy Eldridge (fireworks) et Kenny Clarke. En 1956, Claude Bolling créé son orchestre baptisé le Claude Bolling Big Band.

Dans les années 1960, il collabore avec un quatuor féminin au style yéyé qui devient vite emblématique, Les Parisiennes. Le groupe enchaîne les tubes comme L'argent ne fait pas le bonheur, Il fait trop beau pour travailler ou encore Ah ! C'qu'on est bêtes ! Entre 1970 et 1980, Claude travaille pour le 7ème art et compose de nombreuses bandes originales de films dont le mythique Borsalino, considéré comme un véritable chef d'oeuvre.

Au cours de sa carrière, Claude a rencontré de nombreux acteurs et artistes dont Gérard Jugnot, Jean Rochefort ou Johnny Hallyday (avec lequel il a même joué au piano à la soirée télévisée Palace en 1988). Le 15 décembre 2010, Claude Bolling a été nommé officier de la Légion d'honneur. Côté vie privée, le musicien était marié à la journaliste Irène Dervize-Sadyker (décédée le 13 décembre 2017). Au cours de leur histoire, le couple avait adopté deux fils : David (né en 1968) et Alexandre (né en 1969).

Sur Twitter, de nombreux hommages sont rendus à l'artiste soulignant tous son talent et son avant-gardisme. "Que serait "Le Magnifique" sans la musique de Claude Bolling, qui vient de nous quitter ?", "Claude s'est envolé hier soir vers le paradis du swing. Sa musique reste. Et nous gardons au coeur ce jeune gamin de 15 ans qui a vécu jusqu'au bout sa passion et son génie", "C'était quand même trop bien "Les brigades du Tigre" avec la musique de Claude Bolling. Adieu Maestro, et merci" peut-on lire sur Twitter.