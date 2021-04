Claude François : Un animateur a frôlé la mort par noyade à son domicile

Cette mésaventure a bien failli être la goutte de trop. Alors qu'il célébrait l'anniversaire de Claude Junior, le fils de Claude François et d'Isabelle Forêt, Florian Gazan a failli mourir. Invité le 7 avril sur le plateau de l'émission C à Vous, et alors qu'il a sorti son livre Ibysse le 4 février dernier, l'animateur a accepté de détailler cette mésaventure d'enfance qui aurait pu être fatale. "C'était son anniversaire, il est né la même année que moi, et le jour de ses 7 ans, il y a une grande fête au Moulin [l'ancienne demeure du chanteur, NDLR.], s'est-il souvenu. Il y avait une grande piscine, il y avait des baby-sitters, il y avait nos mères qui étaient en train de siroter je ne sais quoi..."

C'est vrai que je ne sais pas nager

Une seconde d'inattention et c'est le drame. Au moment de souffler ses bougies, le petit héros du jour a l'idée de lancer un défi à tous ses convives. "On fait le gâteau d'anniversaire et d'un coup Claude dit : 'Allez tout le monde à la piscine', poursuit Florian Gazan. Tout le monde avait pris les bouées, les brassards et puis moi je plonge en dernier et au fond de l'eau je me dis : 'Ben ouais, c'est vrai que je ne sais pas nager en fait.' Là je me suis rattrapé à la cheville d'une baby sitter, je l'ai accrochée, je l'ai serrée très fort et puis elle m'a remonté."

Fils du réalisateur de télévision Jean-Pierre Spiero, Florian Gazan est le filleul du regretté Claude François. Ce qui explique qu'il soit proche des enfants de l'artiste. Le temps a passé et, aujourd'hui, Florian Gazan sait certainement nager en eaux troubles. Mais il est resté marqué par cette histoire, qu'il a souhaité épancher dans les pages d'Ibysse. Cet ouvrage, décrit comme un roman et paru au Cherche-Midi, a de sérieux airs d'autobiographie. Flo, le héros du livre, se retrouve à l'hôtel après avoir été mis la porte par sa compagne et revit, en regardant le plafond de sa chambre, les évènements marquant de son existence...